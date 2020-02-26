"40 dakika ders 40 dakika teneffüs" pilot uygulaması üretime dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel '40 dakika ders 40 dakika teneffüs' pilot uygulaması üretime dönüştü - Son Dakika

"40 dakika ders 40 dakika teneffüs" pilot uygulaması üretime dönüştü

6 saat önce

Antalya'da 40 dakika ders ve 40 dakika teneffüs yapan pilot okul Gazipaşa Burhan İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kurdukları mini serada avokado, keçiboynuzu, zeytin gibi fidanları üretip satarak okul bütçesine katkıda bulunacaklar.

Antalya'da 40 dakika ders ve 40 dakika teneffüs yapan pilot okul Gazipaşa Burhan İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kurdukları mini serada avokado, keçiboynuzu, zeytin gibi fidanları üretip satarak okul bütçesine katkıda bulunacaklar. Geçen yıl 400 avokado yetiştiren öğrenciler, bu yıl da çelikleme yöntemi ile zeytin fidanı üretiyor.

Öğrencileriyle eğitici bir faaliyette bulunduklarını belirten sınıf öğretmeni Ali Akgül, "Sadece Antalya ilinde uygulanan '40 dakika ders 40 dakika teneffüs' adı altında uygulanan bu projeye geçen yıl biz de dahil olduk. Bu proje öğrencinin 40 dakikalık teneffüs saatinde, yaparak ve yaşayarak edinim sağlamasını, eğlenmesini ve aynı zamanda üretmeyi öğrenmesini amaçlamaktadır. Bizim projemiz peyzaj üzerine bir çalışmaydı. Geçen yıl başlamıştık. Bugün yaptığımız çalışma ise zeytinden çelikleme yöntemi ile zeytin fidanı elde etme şeklinde olacak. Böylece çocuklar ağacın sadece tohumdan üremediğini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca tohum ekimi de yapacaklar. Geçen yıl ekimini yaptığımız 400 tane avokado fidanımız var. Öğrencilerimiz avokado fidanının nasıl üretildiğini ve gelişim aşamalarını öğrendiler. Aynı zamanda elimizdeki fidanları sattığımız zaman da okulumuza iyi bir gelir elde etmiş olacağız" dedi.

Öğrencilerden Fatma Şenol, "40 dakika ders 40 dakika etkinlik yapıyoruz. Etkinlik saatlerinde fidan yetiştirmeyi ve önceden diktiğimiz fidanların bakımı yapıyoruz. Bu etkinlik sayesinde hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Bu sayede hayata daha iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Yüksel ise, "Bu etkinlik sayesinde doğaya daha çok ağaç kazandırıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Tohumları ekiyor ve doğaya katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

(AMT-SO-Y)

Gazipaşa, Antalya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti
Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "40 dakika ders 40 dakika teneffüs" pilot uygulaması üretime dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]