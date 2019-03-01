40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben! ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş??
1 saat önce
Tembellik ve abur cubur ile dark side'a geçtiğim bir taşınma sürecinin ardından yüzümü yeniden sağlıklı yaşama ve spora döndüğüm videoma hoşgeldiniz?? 40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş gibi videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone...
Tembellik ve abur cubur ile dark side'a geçtiğim bir taşınma sürecinin ardından yüzümü yeniden sağlıklı yaşama ve spora döndüğüm videoma hoşgeldiniz?? 40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:56 Kaynak: Youtube
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