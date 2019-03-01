Son Dakika Haberleri: 40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben! ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş??

40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben! ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş??

1 saat önce

Tembellik ve abur cubur ile dark side'a geçtiğim bir taşınma sürecinin ardından yüzümü yeniden sağlıklı yaşama ve spora döndüğüm videoma hoşgeldiniz?? 40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş gibi videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone...

Tembellik ve abur cubur ile dark side'a geçtiğim bir taşınma sürecinin ardından yüzümü yeniden sağlıklı yaşama ve spora döndüğüm videoma hoşgeldiniz?? 40 Dakika Koşu Yaptıktan Sonra Ben ?? Burkulmuş Bilekle Spora Dönüş gibi videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz: http://bit.ly/gozdeabone ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:56 Kaynak: Youtube

Dönüş, Genel
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