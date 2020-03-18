40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması - Son Dakika
Son Dakika Genel 40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması - Son Dakika

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

6 saat önce

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının...

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması, System.String[]

40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından öğrencilerin tüketmesi için 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması göndermek istediklerini belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan paylaştığı, "Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 81 ilin 81 okulundaki öğrencilere Maraş dondurması sözü verdi.

Başkan Güngör, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımının ardından sosyal medya hesasından, "40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" diye yanıt verdi.

Sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımlar sonrası Bakan Selçuk'un kendisini arayıp teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Güngör, "Hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen bir virüs ile karşı karşıyayız. Bu konuda hem devlet, hem de hükümetimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Biz de belediye başkanları olarak valimizin koordinasyonunda bütün teşkilatla birlikte hükümetimiz tarafından açıklanan ve yayımlanan önlemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın morale ihtiyacı var. Bugün milli eğitim bakanımızın atmış olduğu bir twet vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olmasını söylemişti. Biz de uzun teneffüs süresini Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da hakikaten çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızın moraline destek olmak. Bakanımızın verdiği mesaja destek vermektir. Moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir paylaşıma cevap vermektir" diye konuştu.

Kahramanmaraş, Ziya Selçuk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korkan küçük çocuk bütün giysilerini alıp banyoya girdi, Rektör baba o görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı         
16:18
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 02:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 dakikalık teneffüsün ardından 81 ilin 81 okuluna Maraş dondurması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]