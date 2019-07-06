40 derece altında fıskiyeli serinlik

ANTALYA'da 40 dereceyi bulan bunaltıcı havadan kurtulmak isteyenler Konyaaltı sahilini tercih ederken, çocuklar ise serinlemek için fıskiye altında oynadı.Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizmin başkenti Antalya'da özellikle öğle saatlerinde boşalan cadde ve sokaklar dikkati çekiyor. Sıcak havayla birlikte başta Antalyalılar olmak üzere turistler serinlemenin alternatif yollarını arıyor.Serinlik arayanların en baştaki tercihi olan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tıklım tıklım doluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yürüyüş yolu üzerinde yapılan fıskiye alanları ve klima alanları her yaştan tatilciye ev sahipliği yapıyor. Çocuklar deniz yerine sahilin yanında bulunan fıskiye alanına giderek, ıslak eğlencenin tadını çıkarıyor. Belirli zaman dilimlerinde yer altındaki sistem tarafından yerden bir metre yüksekliğe fırlatılan su da görsel şölen oluşturuyor. Çocuklar suyu yakalamak için bir oyana bir bu yana koşuşturuyor.

- Antalya