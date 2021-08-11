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40 derece sıcağın altında biber hasadı - Son Dakika

40 derece sıcağın altında biber hasadı

11.08.2021 14:42

40 derece sıcağın altında biber hasadı Tava ciğerinin yol arkadaşı Karaağaç biberinde hasat zamanı Edirne'nin meşhur tava ciğerinin yol arkadaşı yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı.

40 derece sıcağın altında biber hasadı

Tava ciğerinin yol arkadaşı Karaağaç biberinde hasat zamanı

EDİRNE - Edirne'nin meşhur tava ciğerinin yol arkadaşı yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler 40 derece sıcak havaya aldırmadan gün boyu 'acı' mesaisine devam ediyor.

Dünyanın en tatlı acısı 1 buçuk ay sonra sofralarda olacak

Sabahın erken saatlerinden itibaren biber toplamak için tarlaya giren işçiler, sıcak havaya rağmen gün boyu yoğun mesai harcıyor. Ekiminden, toplamasına, dizilişinden kurutulmasına kadar birçok aşamadan geçen Edirne'ye özgü dünyanın en tatlı acısı1 buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak.

Acı hasat 9/8'lik ezgilerle tatlıya çevrildi

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmezi olan ve misafirlere sunulan Karaağaç'a özgü acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı kadınlar, 40 derece sıcağın altında 9/8'lik ezgilerle acı hasadı tatlıya çeviriyor.

Biber hasadının yapıldığı tarlayı ziyaret eden Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, işçilere tatlı ikram ettikten sonra "Tavası var ciğeri var yanında da biberi var, abe güzel Edirne'm sende daha neleri var" diyerek, vatandaşları Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini gezmeye davet etti.

"Tarladan tavaya yolculuk başladı"

Edirne'yi Tanıtma ve bugün dünyanın en tatlı acısının hasadının başladığını belirten Dinar, "Bugün tarladan tavaya yolculuk başladı. Hem üretici hem de çalışan arkadaşlarımıza 9/8'lik bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara bugün hem tatlı getirdik hem de onlara meşhur tava ciğerini ikram ediyoruz. Tatlı bir yolculuk bundan sonra dizme ve kurutma başlayacak. 1 buçuk ay sonra bu yemyeşil biberlerimiz dünyanın en tatlı acısı olarak sofralarımızda olacak" ifadelerine yer verdi.

Karaağaç biberinin dünyada başka bir eseri olmadığını söyleyen Dinar, "Edirne'nin Karaağaç mahallesinde yetişen özel bir tohum ve özel bir biber, bunun özel bir bakımı var. Toplanışıyla dizilişiyle, kurutulmasıyla, her şeyiyle kendine has bir özelliği var" şeklinde konuştu.

"Acı hasadı tatlı ya çeviriyoruz"

Nisan ayında ekilen patentli tescilli Karaağaç biberinin hasadına başladıklarını belirten Edirneli üretici Tunahan Ule ise, "40-45 derece sıcağın altında hasat yapmaya başladık. Hava sıcak olduğu için biberlere çocuğumuz gibi baktık. Acı hasadı tatlı ya çeviriyoruz" dedi.

Sabah erkenden tarlaya gelip biber hasadına başladıklarını söyleyen Seda Aldırmaz, sıcakta çalışmak zor olsa da yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

40 derece sıcaklıkta hasada başladıklarını aktaran işçilerden Serpil Örs ise, dikiminden toplamaya kadar büyük emek harcadıklarını söyledi.

40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı
40 derece sıcağın altında biber hasadı

Karaağaçlı, Yunanistan, Edirne, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 40 derece sıcağın altında biber hasadı - Son Dakika Ekonomi


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