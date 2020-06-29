40 derece sıcaklıkta buğday hasadı - Son Dakika

Hakkari'nin Irak sınırında 40 dereceyi bulan sıcakta çiftçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında orak çekerek buğday biçiyor.



Yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan çiftçiler hasat için kolları sıvadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 40 derece sıcaklıkta dededen kalma yöntemle orak çekerek buğday hasadı yapan çiftçiler, bölgedeki Ketina Deresi'ne girerek serinliyor. Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan Cevat Sevik, "Kış için hazırlığımızı yapıyoruz. Bölgede sıcaklık çok fazla. Kış hazırlığımızı yapmak zorundayız. Arazi şartları nedeniyle bölgede iş makinelerinin kullanımı neredeyse imkansız. Onun için biz de dededen kalma orak usulüyle buğday hasadı yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ