7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular - Son Dakika
Üye Girişi

7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular

16.07.2022 13:36

7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular 7 metrelik kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek, yaklaşık 40 derece hava sıcaklığına aldırmadan dikkatli ve duyarlı bir şekilde 1...

7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular

7 metrelik kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek, yaklaşık 40 derece hava sıcaklığına aldırmadan dikkatli ve duyarlı bir şekilde 1 saat boyunca çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınındaki bir kuyudan köpek seslerinin geldiğini fark eden Nuray Özdemir isimli vatandaş kontrol amaçlı kuyuya baktığında içeride bir köpek yavrusu olduğunu gördü. Köpeği kendi imkanları ile çıkartmayan Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Kuyunun içerisinde demir çubuklar olduğu için içeriye yukarıdan giremeyen ekipler çareyi kuyunun alt kısmından bir delik açmakta buldu.

Yaklaşık 40 derece sıcaklığa aldırmadan dakikalarca balyoz ve özel aparatlar ile çalışan itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda betonu kırarak deliği açtı. Açılan delikten içeriye giren bir itfaiye personeli yavru köpeği bulunduğu yerden alarak ekip arkadaşlarına teslim etti. Kuyudan kurtarılan köpek itfaiye ekipleri tarafından gerekli ön kontrolleri yapılarak hayvan barınağına teslim edilmek üzere araca alınarak götürüldü.

YORUMLAR
500
Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı Ağrı'da çocuklar aracın çarptığı yavru köpeği tedavi ederek sahiplendi Ağrı'da çocuklar aracın çarptığı yavru köpeği tedavi ederek sahiplendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: 7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement