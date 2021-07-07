40 derece sıcakta ekmek mücadelesi - Son Dakika

- 40 derece sıcakta ekmek mücadelesi

Kavurucu sıcağa rağmen tarlada zorlu mesai

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki salatalık üreticileri, 40 derece sıcağa rağmen tarlada çalışarak kavurucu sıcakta ürünlerinin hasadına yapıyor.

İzmir ve bölgesinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Ödemiş ilçesindeki salatalık üreticileri de, aşırı sıcağa rağmen her gün tarlaların yolunu tutuyor. Ürünlerin hasadını yapan üreticiler, iki vardiya halinde çalışarak özenle yetiştirdiği ürünlerini topluyor. Ödemiş'te salatalığın bölgede en çok üretimi yapılan ürünlerden biri olduğunu ifade eden üreticiler, hava şartları ne olursa olsun ürünleri toplamak zorunda olduklarını söyledi.

Ödemişli salatalık üretici Nursel Yılmaz, "Eğer hava çok aşırı sıcak olursa, işe sabah çok erken saatlerde başlarız. Sabah 05.00'te işe başlar 12.00-13.00 gibi bırakırız. Öğlenden sonra işe başlayanlar da akşam 20.00 gibi tarladan çıkarlar" dedi.

Son günlerde hava sıcaklıklarının 40 derece civarında seyrettiğini belirten Yılmaz, "Bizim işimiz bu. Hava şartları nasıl olursa olsun o tarlalara girip ürünü hasat etmek zorundayız. Güneşin karşısında da sıkı giyinmek ve güneş ışınlarından korunmak zorundayız" şeklinde konuştu.