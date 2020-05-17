40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar - Son Dakika

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar Korona virüs, 40 dereceyi aşan sıcaklar ve Ramazan ayına rağmen ekipler, son sürat asfalt çalışmalarını sürdürüyor Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarına ne korona virüsü, ne Ramazan ayı, ne de aşırı sıcaklar engel olamıyor.

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

Korona virüs, 40 dereceyi aşan sıcaklar ve Ramazan ayına rağmen ekipler, son sürat asfalt çalışmalarını sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarına ne korona virüsü, ne Ramazan ayı, ne de aşırı sıcaklar engel olamıyor. Korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü ilçede asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında gerekli önlem ve tedbirleri hassasiyetle uygulayan Şahinbey Belediyesi ekipleri, bir yandan 60. Yıl Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yürütüyor. Ramazan ayı ve 40 dereceyi aşan sıcak havlaar arağmen çalışmalarını yürüten ekipler, mahalle esnafını da memnun etti. Çalışmalardan memnun kalan esnaf, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şahinbey Belediyesi, ilçedeki saha çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Korona virüsle nedeniyle sakinleşen yolları ve caddeleri fırsata dönüştüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 60. Yıl Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye ekiplerinin vatandaşa hizmet için aralıksız çalıştığını belirterek, "Korona virüsüne karşı vermiş olduğumuz mücadele devam ediyor. Aynı zamanda belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. Asfalt sezonunda Fen İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin asfalt ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

60. Yıl Mahallesi esnaflarından Ömer Akyılmaz, Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Bu zor günlerde hem virüsle mücadele edip hem de mahallemizin asfaltını yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet. Bu semtin 10 yıllık esnafıyım. Şahinbey Belediyesinin tüm çalışmalarından memnunuz. Bozulmuş olan asfaltımızı da kazıyarak yerine yenisini yapıyorlar. İş yerimizin önü tertemiz oldu. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

60. Yıl Mahallesi esnaflarından İbrahim Polat, Şahinbey Belediyesinin vatandaşa dokunan hizmetler yaptığını belirterek, "Başta devletimiz olmak üzere belediyemizden Allah razı olsun. Caddemiz yapılan asfalt nedeniyle iş yerlerimizin önü çok güzel, tertemiz oldu. 8 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden memnunum. Allah başkanımıza can beden sağlığı versin" diye konuştu.

40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 05:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 40 derece sıcakta yolları asfaltlıyorlar - Son Dakika

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