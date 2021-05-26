- (Özel) 40 derece sıcakta zorlu mesai

Tarım işçileri 40 derece sıcakta çapa yapıyor

Tarlada çalışarak koronadan uzak bir hayat yaşıyorlar

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da tarım işçileri, 40 derece sıcakta tarlada çapa yaparak günde 50 lira kazanıyor. Koronadan uzak bir hayat sürdüklerini söyleyen işçiler, zorlukları olduğu gibi tarlada çalışmanın güzel yanları da olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcaklığın altında çalışan ve çoğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, günde 50 Türk Lirası kazanıyor. Günde öğle arası ile birlikte toplam 9 saat çalışan işçiler, kazandıkları para ile aile bütçelerine katkı sunuyor. İsot tarlalarında çapa yapıp zararlı otları temizleyen işçiler, işin zor yanları olduğu gibi güzel yanları da olduğunu söyledi. Şu ana kadar tarlada çalışan kimsenin korona virüse yakalanmadığı söyleyen işçiler, insanlardan uzak, doğanın içinde günlerinin geçtiğini belirtti.

Şapka takarak sıcak ve güneşten korunmaya çalıştıklarını söyleyen tarım işçisi Hatice Dağ, "Burada İsot çapasını yaparak 4 tane çocuğum var, onlara bakıyorum. İyi, kötü geçiyor. Ailemize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Zorlukları da var bu işin çünkü 40 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Sabah saat 08.00'da gelip akşam saat 05.00'e kadar çalışıyoruz. Tabiki iyi yanları da var. Biber tarlasında otları temizliyoruz, toprağı çekiyoruz. Günümüz böyle geçiyoruz. Çalışmaya mecburuz. Günlük 50 lira kazanıyoruz. Torağın içinde, yeşilliklerin içinde korana virüsü görmedik çok şükür çünkü herkesten uzak bir yaşam sürüyoruz" dedi.

Birbirimize yardımcı oluyoruz

İşçilerle birlikte çalışan tarladaki ürünlerin sahibi Yasemin Ekmen, "Tarlamda kendi ekimimi yapıyorum. İsot ekmişiz, diğer sebzeleri ekmişiz. Çalışanlarımla birlikte ben de çalışıyorum. Burada kadınlar evde boş oturacağına onlara iş imkanı sağlıyorum. Onlarla birlikte çalışıyorum. Aile ekonomilerine katkıda bulunuyorum. Birbirimize destek oluyoruz. Tabiki çok zor şartlarda çalışıyoruz. Güneşin en az 40 derece. Çok zor yönleri var ama çok güzel yönleri de var. Koronadan uzaktayız. Burada herhangi bir vakaya da rastlamadık. Biberlerimizi ektik, şu anda onların çapasını yapıyoruz. Zararlı bitkileri temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Urfa için isot çok değerlidir

Çocuklarıyla birlikte tarım işçiliği yaptığını söyleyen Mahmut Dağ ise," Tabii ki çok zor. Çocuklarımla beraber tarım işçiliği yapıyorum ama hayat şartları bunu gerektiriyor. Sabah saat 08.00'da gelip işbaşı yapıyoruz. Sağ olsun iş verenlere de bizi çalıştırdıkları için teşekkür ediyorum. Urfamızda İsot değerlidir. Urfamız İsotsuz yapamaz, bizim için değeri çok büyük. Huzurluyuz, mutluyuz. Çok güzel günler geçiriyoruz. Şu anda çapa yapıyoruz. Otlarını alıyor, sulamasını yapıyoruz" diye konuştu.