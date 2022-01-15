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40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor - Son Dakika

40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor

15.01.2022 11:12

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyosu Radyo İlef, 40 dilde müzik yayını yapıyor.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyosu Radyo İlef, 40 dilde müzik yayını yapıyor. Müzik listesinde 16 binden fazla parça yer alan radyoda, aynı parçayı tekrar dinleyebilmek için kesintisiz 40 gün radyo başında olmak gerekiyor.

Yayın hayatına kapalı devre olarak 8 Mayıs 1982'de başlayan Ankara Üniversitesi radyosu, 1995'de "Radyo Radyo" adıyla karasal yayına geçti.

Frekans tahsisindeki sorunlar nedeniyle 2005'e kadar dönem dönem yayınlarına ara veren radyo, 7 Mayıs 2005'de Radyo İlef adıyla Ankara'da FM 91.0 frekansından yayına tekrar başladı.

İnternet üzerinden Türkiye genelinde dinlenen Radyo İlef'in, 120'den fazla ülkede de dinleyicisi bulunuyor.

Aynı şarkıyı tekrar dinleyebilmek çok zor

Radyo Sorumlusu Öğretim Görevlisi Önder Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi radyosunun yayıncılıkta 40 yılı geride bıraktığın belirterek, 40 yıl içinde önemli tecrübeye ve büyük bir müzik arşivine sahip olduklarını söyledi.

Çağlar, 40. yılını kutlayacakları radyonun 40 dilde müzik yayını yaptığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça gibi dillerin yanında Portekizce, İtalyanca, Yunanca parçalar çalıyoruz. Bu dillerin yanında Japonca, Farsça, Malayca, Macarca, Bosnakça, Gürcüce ve Tagalogca'nın da aralarında olduğu toplam 40 dilde müzik yayını yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimizin de katkılarıyla çalma listemizdeki parça sayısı 16 bini geçti."

Radyo İlef'te aynı şarkıyı tekrar dinleyebilmenin çok zor olduğunu dile getiren Çağlar, "Çalma listelerimizi yaklaşık 40 gün kesintisiz sürecek şekilde hazırlıyoruz. Bir dinleyicimizin aynı parçayı tekrar dinleyebilmek için kesintisiz 40 gün radyo başında olması gerekiyor. İstek parça almıyoruz ama arşivimizde olmayan bir parçaysa arşivimizi zenginleştirmek adına buna bir sonraki çalma listesinde mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz." dedi.

Müzikler dinlendirici etkiye sahip

Öğretim Görevlisi Halil Güven de Radyo İlef'in farklı yayın çizgisi, özgün müzikleri ve reklamsız yayınlarıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Radyo olarak 'easy listening' tarzında yayın yapıyoruz. İnsanlar bizi çalışırken ya da başka şeyler yaparken rahatlıkla dinleyebiliyor. Yayınladığımız müzikler, hep aynı tonda olduğu için dinlendirici bir etkiye de sahip. Bu tarzda rakibimiz olmadığı gibi diğer radyolardan farklı olarak dj programına ve reklamlara da yer vermiyoruz. Sadece bazı saatlerde üniversitenin kültürel ve bilimsel etkinlikleri duyurularını yayınlıyoruz. Farklı bir dinleyici kitlemiz var. Dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha da motive ediyor."

40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor
40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor
40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor

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Ankara Üniversitesi, Ankara, Müzik, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 dilde müzik yayını yapan Radyo İlef'de aynı parçaya 40 gün sonra sıra geliyor - Son Dakika
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