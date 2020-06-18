40 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika

40 dönüm buğday ekili alan yandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı. Kırsaldaki Kızılhöyük Mahallesi'nde buğday ekili tarlada saman balyası makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de traktörlerle destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle 40 dönüm buğday ekili alan ile 500 saman balyası yanarken, çevredeki bazı tarlalarda ekili pamuklar da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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