40 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan yandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde tarlada dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma önlem aldı. Çevredeki tarlalarda çalışanların da traktörlerle müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Mahalle sakinlerinden Emin Ayata, yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini anlatan Ayata, "Çevredekilerle traktörlerle gelip müdahale ettik ve alevlerin önünü kesmeye çalıştık daha sonra da itfaiye gelip müdahale etti ve söndürüldü." dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından yanmayan bölgede biçerdöver, hasada başladı.

Bu arada kopan elektrik nakil hatları, enerjinin kesilmesinin ardından ilgili kurumun personeli tarafından onarılmak üzere kaldırıldı.