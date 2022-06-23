Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › 40 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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