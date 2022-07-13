40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü - Son Dakika
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40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü

13.07.2022 18:54

40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü Vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti Yangına müdahale eden Tahir Doğruca: "Dakikalar içerisinde tamamen yandı" Eskişehir'de 40 dönümlük arpa ekili tarlada çıkan yangın sonucu mahsul dakikalar içerisinde küle döndü.

40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü

Vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti

Yangına müdahale eden Tahir Doğruca:

"Dakikalar içerisinde tamamen yandı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 40 dönümlük arpa ekili tarlada çıkan yangın sonucu mahsul dakikalar içerisinde küle döndü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi yakınlarında bulunan 40 dönüm büyüklüğündeki arpa ekili tarlada yangın çıktı. Tarlanın yanındaki sitede ikamet eden vatandaşlar, araziden çıkan dumanı görünce yangının evlere ulaşmasını engellemek için söndürmek için bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı ve 1 arazöz sevk edildi. Müdahaleyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler 1 saat boyunca soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle ekili arazideki mahsulün büyük kısmı küle döndü. Yangın sonrası tarlanın son hali dron ile havadan görüntülendi.

"Dakikalar içerisinde tamamen yandı"

Yangına bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale eden site yöneticisi Tahir Doğruca, "Ufak bir yangın başladı. Komşularımız da görmüş. Hemen itfaiyeyi aradık. Dakikalar içerisinde tamamen yandı. Biz burada sitede oturuyoruz. Buraya da sıçrıyordu. Allah'tan rüzgar kesti son anda bu tarafa döndü. Yani bir felaketten kurtulduk. Biz bu sırayı komple kendi imkanlarımızla soğutmaya çalıştık. Halı sahanın büyük fıskiyesini açtık. Bu tarafa tuttuk. Ama yazık oldu, ürünler gitti. Bizim evlere sıçrıyordu. Bir kaç sorumsuz insanın yaptığı şeyden kaç kişinin canı yanıyordu" dedi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü - Son Dakika
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