Son Dakika Haberleri: 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

45 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'ndeki kontrol noktasında bir minibüs şüphe üzerine durduruldu.

Araçtaki 29 Afganistan ve 11 Pakistan uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü R.F, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:17 Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel
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