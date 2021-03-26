40 gün 40 hadis yarışmasında derece girenlere ödül - Son Dakika

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Gençlik Merkezi 65 ortaokul öğrencisine 40 gün boyunca 40 hadis ezberlemeleri için açtığı yarışmanın sonunda 40 hadisi ezberleyen 23 öğrenciye başarı ödülü verdi.

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