40 gün önceden biletler tükendi

16 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek gösterinin koltuk biletlerinin 40 gün önceden tükenmesi ve sezonun biletleri en hızlı satılan şovu olması, genç komedyeni Harbiye Açıkhava ile ilgili devam eden 'mekanın sahibi' tartışmalarının tam ortasına yerleştirdi.



Sekban, Instagram hesabından merdiven biletlerinin satışa sunulduğunu açıklayarak "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir aydan fazla kala hem de... Muhtemelen orada sahneye çıkan herkesten çok daha az tanınıyorumdur. Ama işte en başından beri savunduğum bir şey var; kaç kişiye değil kime hitap ettiğin en mühimi.. ve ben en başından beri size hitap etmeye çalıştığım için çok mutluyum. Gerçekten rüya gibi bi duygu" mesajını yayınladı.



ŞANSLI HAYRANIYLA YEMEĞE ÇIKACAK



Sekban ayrıca gösterinin son biletini alan hayranıyla yemeğe çıkma sözünü hatırlatarak şanslı ismi yakında ilan edeceğini açıkladı.