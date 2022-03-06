40 GÜN SONRA AÇILAN VAN-BAHÇESARAY YOLUNA YİNE ÇIĞ DÜŞTÜ - Son Dakika

VAN-Bahçesaray yolu, dün gece yine çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, çığ düşmesi sebebiyle 40 gün kapalı kaldıktan sonra geçen hafta açılmıştı.

Çığ düşmesi nedeniyle 40 gün kapalı kalan ve geçen hafta yapılan çalışmalarla ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolu, dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapandı. Bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.