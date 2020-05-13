40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası'nda plajlara koştu - Son Dakika

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40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası'nda plajlara koştu
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. 40 gün sonra sokağa çıkma fırsatı bulan çocuklar Kuşadası'nda soluğu plajlarda aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi uyarınca, 65 yaş üstü vatandaşların pazar günkü sokak izninin ardından bu kez sıra çocuklara geldi. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra sokağa kavuştu. Kuşadası'nda sokağa çıkan çocuklara Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak üretilen maske dağıtıldı. Anne ve babalarının gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocukların bir kısmı evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkarırken, çocukların büyük çoğunluğu plajlara gitmeyi tercih etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilen çocuklar hem kumsallarda oynadı hem de zaman zaman denize girdi. Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ile sahil bandı boyunca plajlarda korona salgını öncesi görüntüler oluştu. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürdü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:13 Kaynak: İHA
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