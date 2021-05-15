40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ - Son Dakika

ANTALYA'ya 17 günlük tam kapanma döneminde de turistlerin gelişi sürdü. 1 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar 234 bin yolcunun geldiği Antalya Havalimanı'nda üst düzey tedbirler dikkat çekiyor. Turistlerin PCR test sonuçlarının yanı sıra vücut ısıları da termal kameralarla kontrol ediliyor.

Turizm kenti Antalya'ya 17 günlük tam kapanma sürecinde de yurt dışından gelişler devam etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda da olsa gelen turistlerden, kendi ülkelerinde 36 saat içinde PCR testi yaptırıp, negatif sonucu almış olması şartı aranıyor. Bu şekilde Türkiye'ye seyahat edebilen turistler, Antalya Havalimanı'nda da güvenlik tedbiriyle karşılanıyor.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Uçaktan inen yolcuların, havalimanı içinde pasaport kontrolünden önce PCR test kontrol noktasından negatif sonuç göstererek, geçmesi gerekiyor. Bu aşamada görevli sağlık çalışanları, tüm yolcuların sonuçlarını kontrol ediyor. Maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat edilen bu uygulamada negatif sonuçlu turistler, ikinci kontrol noktasına yönlendiriliyor. Burada ise görevli sağlık çalışanları, anlık olarak her turistin vücut ısısını termal kameralarla ölçüyor. Vücut ısısı 37.2'yi geçen yolcular, karantina odasına alınarak, detaylı muayeneden geçiriliyor. Ayrıca uçuş süresince uçaktaki görevlilerce yolcuların genel sağlık durumları ve seyahat boyunca her türlü sağlık sorununun yazılı olduğu raporlar da sağlık görevlilerine teslim ediliyor. Covid-19 şüphelisi olanlar ise ilk muayenesinin ardından havalimanı içinden geçirilmeden apronda bekletilen ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor.

234 BİN TURİST GELDİ

Koronavirüs öncesinde ortalama 2 dakikada 1 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı'na 1 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar 234 bin turist geldi. Mayıs ayında 10 günlük sürede, 65 bin yolcunun geldiği Antalya'da turistlerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 sırayı Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Litvanya aldı.