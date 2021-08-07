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40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı - Son Dakika

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

07.08.2021 17:00

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi Frig Vadisi'nde 40 gündür yürütülen kurtarma kazısında 10 metre yüksekliğindeki "Maltaş Anıt Abidesi", alt kısmındaki "niş" (oyuk) ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'nce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde haziran ayının sonlarında başlanan kurtarma kazısı devam ediyor. Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inildi. Yaklaşık 40 gündür yürütülen kazıda, yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki "niş" ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Maltaş Tapınağı'nın Frigya'nın en büyük eserlerinden birisi olduğunu söyledi.

Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı

"BİZ KÜÇÜK BİR YER BEKLERKEN MÜTHİŞ BİR ALAN ÇIKTI"

Anıtı "inanılmaz bir yapı" olarak tarif eden Çiçek, "Maltaş, 3 bin yıl önce yapılmış ve sapasağlam ayakta duruyor. Bu yapının sadece belli bir kısmı toprak üstündeydi. Anıtlar Kurulu'muzun verdiği izinle arkadaşlarımızla beraber yaptığımız kurtarma kazısında muazzam bir eserle karşılaştık. Maltaş, Türkiye ve Afyonkarahisar açısından çok önemli. Frig yazılarının ve tapınağın olduğu bir abide ortaya çıktı. İçerisindeki yeni çıkan odanın (niş) hala biz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bilim insanlarımız oraya gelip üzerinde çalışıyor. Anıtın ön kısmında ise ibadetlerin yapıldığı yeni alanlar bulundu. Biz küçük bir yer beklerken müthiş bir alan çıktı." dedi.

Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Çiçek, Maltaş Tapınağı'nın kültür ve tarih turizminde herkesin görmek isteyeceği ve gelmek için can atacağı bir mekan olduğunu vurguladı. Anadolu tarihini öğrenmek isteyenlerin mutlaka Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frigya bölgesini ve Maltaş'ı görmesi gerektiğini aktaran Çiçek, "Kurtarma kazasında çok farklı bir mekanla karşılaştık. Çok heyecanlıyız. Bu yıl içerisinde Maltaş Anıt abidesindeki kazıları bitirmek istiyoruz, hatta bitirip bir an önce halkın ziyaretinde açmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı

"AYİNLERİN YAPILDIĞI OTURMA ALANLARI TESPİT ETTİK"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da Frig medeniyetinin en önemli eseri olan Maltaş Anıt Abidesi'nin gün yüzüne çıktığını anlattı. Maltaş Anıt Abidesi'ndeki kurtarma kazısının sürprizlerle ilerlediğine dikkat çeken Koyuncu, "Kazıda yavaş yavaş derinlere indiğimizde tapınağın 'niş' denilen oda bölümüne rast geldik. Bu bizi şaşırttı hem de çok sevindirdi. Kazıya devam ettiğimizde tapınağın ön kısmında, Frig ayinlerinin yapıldığı oturma alanlarını tespit ettik. Bu kısım da şimdilik yaklaşık 600 metrekare. Belki, ilerleyen günlerde kazı alanını daha da genişletebiliriz." diye konuştu.

Koyuncu, kurtarma kazısı alanının kamera ve fotokapanlarla sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğunu vurgulayarak, kazının en kısa sürede tamamlanmasının ardından yurt içinden ve dışından misafirleri Maltaş Anıt Abidesi'ne beklediklerini ifade etti.

Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı
Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı
Frig Vadisi'ndeki kurtarma kazısında 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan Maltaş Tapınağı gün yüzüne çıktı

Karahisar, Kayıhan, Turizm, Müze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 'Maltaş Tapınağı' gün yüzüne çıktı - Son Dakika Ekonomi


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