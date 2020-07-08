40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı

Avcılar'da 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçakla yaralayan Mehmet Çakmaktaş hakim karşısına çıktı.

Avcılar'da 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçakla yaralayan Mehmet Çakmaktaş hakim karşısına çıktı. Duruşmada olayda yaralanan Özge Gökbayrak kardeşinin kıyafetlerini mahkeme heyetine göstererek "Adalet istiyorum" dedi.

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Avcılar'da 21 Ocak 2020'de 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçak ile yaralayan Mehmet Çakmaktaş hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile müştekiler Emine Çakmaktaş ve Özge Gökbayrak hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Olaya ilişkin savunması sorulan tutuklu sanık Çakmaktaş üvey kızı ile birlikte yemek yerken babasının fotoğrafını yerde gördüğünü söyleyerek "Üvey kızım fotoğrafın düştüğünü söyledi ve resmi kaldırmak için gidip televizyonun önüne sert bir şekilde attı. Ben de üzülerek yemeği yarım bıraktım. Balkona hava almaya çıktım. Eski eşimden olan çocuklarım beni görüntülü aradı. Üvey kızım ve eşim bu durumdan rahatsız oldu ve bana hakaret ettiler" dedi.

"İSTEMEDEN YARALAMIŞIM"

Hakaretlerin devam etmesi üzerine korkutmak için meyve bıçağı ile eşinin üzerine doğru yürüdüğünü söyleyen sanık "Üvey kızım engel oldu. Ben de ondan kurtulmak isterken bıçak kızıma değmiş, istemeden yaralamışım. Bıçağı nasıl salladığımın farkında değildim, Özge'nin de kucağında bebek yoktu. Hatırladığım kadarıyla komşulardan Zeki Demir beni devirdi ama eyleme ben kendim son vermiştim. Öldürme kastım yoktur. Yeni bebeğimiz olmuştu, böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Tahliyemi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

"BEBEK DİZİNDEN YARALANDI"

Müşteki Emine Çakmaktaş ise eşinin olay günü alkol aldığını söyleyerek "Fotoğraf ile ilgili bana ve kızıma küfür etti. Ben o sırada çocuğumu emziriyordum. Önce Özge'yi darp etti. Kızım sanığın bıçak aradığını söyledi. Çocuklarla birlikte evden çıkmak istediğimde, sanık bıçakla gelip önce bana saldırdı. 7-8 yerimden bıçaklandım. Kızım çok derinden yaralandı, bebek de dizinden yaralandı" dedi. Müşteki kadın ayrıca duruşma hakimine yaralarını göstererek "Bu yaralar meyve bıçağıyla olamaz hakime hanım" dedi.

"BEBEK KUCAĞIMDAYKEN BANA SALDIRDI"

Sanığın üvey kızı müşteki Özge Gökbayrak ise olay günü sanığın kendilerine öfkelenip küfür ettiğini söyleyerek "Tokat attı ve boğazımı sıktı. Annemi yakalayıp boğazını nefes alamayacak şekilde sıktı. Ben annemin yardım çağırması için sanığı savurdum, o sırada mutfağa gidip kurban bıçağını aldı ve salonun camını kırdı. Ben bebeği alarak dışarı kaçtım. Merdivenden 3-4 basamak inmiştim ki annemi yakalamış, bıçaklıyordu. Bir taraftan annem ölüyordu, bir taraftan da bebeği korumaya çalışıyordum. Bebek kucağımdayken bana da saldırdı. Bebeği korumak için bebeği ne tarafa çeksem o taraftan saldırıyordu. Öldürmek için vücudumuzun üst bölgelerine bıçak darbesi vurdu" şeklinde beyanda bulundu.

BEBEĞİN KANLI KIYAFETLERİNİ MAHKEME HEYETİNE GÖSTERDİ

Müşteki genç kız küçük kardeşinin kanlı kıyafetini duruşma salonunda mahkeme heyetine göstererek, "40 günlük bebeğin gözlerinde ölüm korkusu gördüm. Adalet istiyorum. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi. Müşteki Gökbayrak ayrıca sanığın kendisini taciz ettiğini de öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"KADINA ŞİDDETİN CANİCE İŞLENMİŞ HALİ"

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Ela Ava, "Komşular yetişmeseydi Emine ve kızı hatta 40 günlük bebek şu anda hayatta olmayacaktı. Davanın takipçisiyiz. Kadına şiddetin canice işlenmiş hali" şeklinde konuştu.

"OLAYDAN DOLAYI BEBEĞİME ANNELİK YAPAMADIM"

Emine Çakmaktaş ise bebeği, kızı ve kendisinin komşuları olmasaydı öldürüleceğini söyleyerek "O an aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Bebeğime annelik yapamadım süt veremedim olaydan dolayı. Sinirlerim alt üst halde" dedi.

"ENGEL OLAMASAYDIM 40 GÜNLÜK BEBEĞİN MEZARINI SEVİYOR OLACAKTIM"

Sanığın üvey kızı Özge Gökbayrak ise "Benim tek derdim ailemi kurtarmaktı. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çocuğu kurtarmaya çalışırken göz göze geldim. 40 günlük bebeğin gözlerindeki korkuyu gördüm ben. Bunu hiçbir şey telafi edemez. Ben o günden beri ne uyku uyuyabiliyorum ne kendime gelebiliyorum. Bıçak darbelerine engel olamasaydım 40 günlük bebeğin mezarını seviyor olacaktım. Her tarafımdan bıçak yedim" dedi.

Öte yandan müşteki Gökbayrak kardeşinin kanlı kıyafetini de göstererek "Çocuğu korumasaydım kanlı kıyafetlerini seviyor olacaktım şimdi" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avcılar'da 21 Ocak 2020'de Mehmet Çakmaktaş babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakmaktaş mutfaktan aldığı bıçak ile 40 günlük bebeğine, eşine ve üvey kızına saldırmıştı. Evden gelen sesleri duyan komşular harekete geçerek polis çağırmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, üvey kızına karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Avcılar, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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