40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi

12.03.2023 11:54
40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde 40 günlük anne olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde 40 günlük anne olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından çıktığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, 10 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 sokaktaki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 günlük kız çocuğu annesi Nazlı Göl (19), çocuğu ve dini nikahlı eşi B.K. ile evinde bulunduğu esnada bir anda alevler daireyi sardı. B.K., bebeği kucağına alıp kendisini dışarı çıkartırken, daha sonra Nazlı Göl'ü de almak için içeri girmek istedi. Alevlerin geçit vermemesi üzerine B.K. eve giremezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, elektrik sobasından çıktığı öne sürülen yangın esnasında evde mahsur kalan Nazlı Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

40 günlük bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenilen Göl'ün ölümü yakınlarını yasa boğarken, yapılan incelemenin ardından talihsiz genç kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi 40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi İzmir'de ramazan pidesinin gramajı düştü, fiyatı arttı İzmir'de ramazan pidesinin gramajı düştü, fiyatı arttı Akar: '(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara,... Akar: '(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara,...

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Galatasaray'ın peşinde olduğu Roberto Firmino'nun yeni rotası ABD oluyor
11:47 Konya'da güzellik merkezi açmak isteyen Selin Ciğerci aldığı tepkiyle yıkıldı: Seni burada istemiyoruz
11:43 Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı fotoğraf gündem oldu! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili'nden açıklama gecikmedi
11:38 Destici'den, seçimde Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'la ilgili açıklama: İttifak içinde değiller, tek taraflı destek beyanı
11:22 Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 57 il için uyarı
11:18 Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique'den kötü haber! Sevilla maçında forma giymesi zor
11:14 Yer Taksim! Yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşına attığı tokadın sesi sokakta yankılandı
10:37 İsimler netleşti! İşte Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalarak destek isteyeceği partiler
10:32 Alanya Kestelspor'un takım otobüsü, Ofspor deplasmanı dönüşü devrildi: 2 futbolcunun durumu ağır
10:06 Yusufeli Barajı'nın suları ilçe merkezine ulaştı! Cadde ve sokaklar göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2023 12:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: 40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement