40 günlük bebek korona virüsü yendi - Son Dakika

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.



Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan anne Sevnur T. (22) ve bebeği Ayşegül T.'ye Covid-19 servis katına nakilleri yapıldı. Anne ve bebeğine uygun tetkik ve tedaviler planlanarak olumlu yanıt alındı. Anne ve bebeğinin 14 günde korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.



Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan anne ve bebeği sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı. - NEVŞEHİR