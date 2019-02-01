Son Dakika Haberleri: 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Gözaltı Kararı

40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 42 milyon liraya polis tarafından el konuldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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