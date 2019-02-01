Son Dakika Haberleri: 40 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (2)

40 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (2)

1 saat önce

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

40 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (2), System.String[]
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasadışı sanal bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması için  40 ilde operasyon başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:28 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı

CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 40 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]