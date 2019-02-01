40 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (2)
1 saat önce
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
- İSTANBUL merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
'nca yürütülen yasadışı sanal bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:28 Kaynak: DHA
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