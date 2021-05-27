40'ından Sonra Filmi - Son Dakika

The 40-Year-Old Version, yaşında rapçi olarak kendisini yeniden keşfetmeye, sanat ile sesini duyurmaya çalışan şanssız bir New Yorklu oyun yazarının hayat hikayesini konu ediyor. Radha, tamamen şanssız bir tiyatro oyunu yazarıdır. Artık hayatına farklı bir yön vermek isteyen Radha, 40. yaşına basmadan önce yaşamında büyük bir atılım yapmak ister. Ancak başarılı olmak için son şansıymış gibi görünen işler pek de yolunda gitmemeye başlar. Artık kendini yeniden yaratmaktan başka şansı yoktur. Şimdi Radha, RadhaMUSPrime adıyla bir rap şarkıcısı olmak için adım atar.

Yönetmen: Radha Blank

Senaryo: Radha Blank

Oyuncular: Radha Blank, Imani Lewis, Reed Birney

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Forty-Year-Old Version

Yapımcı Firma: Hilman Grad

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 129 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 10.10.2020

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