40'ından Sonra Filmi - Son Dakika

The 40-Year-Old Version, yaşında rapçi olarak kendisini yeniden keşfetmeye, sanat ile sesini duyurmaya çalışan şanssız bir New Yorklu oyun yazarının hayat hikayesini konu ediyor. Radha, tamamen şanssız bir tiyatro oyunu yazarıdır. Artık hayatına farklı bir yön vermek isteyen Radha, 40. yaşına basmadan önce yaşamında büyük bir atılım yapmak ister. Ancak başarılı olmak için son şansıymış gibi görünen işler pek de yolunda gitmemeye başlar. Artık kendini yeniden yaratmaktan başka şansı yoktur. Şimdi Radha, RadhaMUSPrime adıyla bir rap şarkıcısı olmak için adım atar.
Yönetmen: Radha Blank
Senaryo: Radha Blank
Oyuncular: Radha Blank, Imani Lewis, Reed Birney
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Forty-Year-Old Version
Yapımcı Firma: Hilman Grad
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 129 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 10.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com
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