40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika

40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran'da düzenlenecek

17.03.2021 13:47
40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran'da düzenlenecek, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan- 29 Haziran'da düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan- 29 Haziran'da düzenlenecek.

Türk ve dünya sinemasından filmlerin yer aldığı zengin bir programla 1 Nisan'da "filmonline.iksv.org'da" başlayacak festival, mayıs ve haziran aylarında çevrim içi etkinliklerin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında devam edecek.

Festivalin ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs, Uluslararası Yarışma ise 18-29 Haziran'da yapılacak.

"Festival sektörün bütün bileşenlerine zaman içinde kucak açtı ve bütün emekçileriyle hareket etti"

Festivalin çevrim içi tanıtım toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Film Festivali'nin değişen koşullara ve değişen dünyaya her zaman hazırlıklı ve bir adım öne geçebilmek için uğraş içerisinde olduğunu söyledi.

Taner, yıllar içinde çok büyük yazar, yönetmen ve sinemacıların İstanbul Film Festivali'ndeki filmlerden etkilendiklerini belirten çok sayıda demeçler verip yazılar yazdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onların bugüne gelmesinde İstanbul Film Festivali'nin dünyanın çok çeşitli kültürlerini yansıtan filmlerinin çok önemli etkisi oldu. Birçok kişi festivalin bilet kuyruklarından, tabiri caizse rahleitedrisinden geçti. Bu bizim için en büyük gurur kaynağı. Festival sektörün bütün bileşenlerine zaman içinde kucak açtı ve bütün emekçileriyle hareket etti. İzleyiciler bizi hiçbir zaman bırakmadılar, sinema salonlarını doldurdular. İstanbul Film Festivali'nin programları her zaman çok büyük izleyici potansiyeline sahipti."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine festivale desteklerinden ötürü teşekkür eden Taner, İstanbul Film Festivali'ni en güzel tarif eden cümlenin, şair Onat Kutlar'a ait "Şimdi ve daima sinema bir şenliktir" sözü olduğunu dile getirdi.

Festivale başvurular devam ediyor

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ise festivalin 40. yılında yeni formatıyla 2 Nisan'da çevrim içi başlayacağını, sürecin ilerleyişine göre sinema salonları ve açık havada film gösterimlerinin yapılacağını ifade etti.

Festival kapsamında, "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl ses ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener, yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncuları Salih Güney ile Suna Selen'e verilecek. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Festivalin resmi sitesi "film.iksv.org" üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılabilecek Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başvuruları da 26 Mart'a kadar devam edecek.

Köprüde Buluşmalar

Festival kapsamında Türkiye'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" ortak yapım platformu ise 7-9 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Köprüde Buluşmalar'ın 16. yılında TRT'nin katkılarıyla düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesinde 50 bin lira TRT Özel Ödülü, Türkiye'den bir projeye verilecek.

Ekim ayındaki Kısa Film Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek. Aynı zamanda seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek. Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri'nin sahipleri 9 Nisan'da çevrim içi yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

Uluslararası Altın Lale Ödülü için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen filmler yarışacak

İKSV'nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali'nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen ve 18-29 Haziran'da gerçekleşecek Uluslararası Yarışma bölümünde, Uluslararası Altın Lale Ödülü için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen filmler yarışacak.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 25 bin avroluk para ödülünün 10 bini Altın Lale'nin sahibi olan filmin yönetmenine, 10 bini filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bini ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine verilecek.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Müzik" olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek.

En İyi Film ödülünün sahibine 150 bin, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin lira takdim edilecek. En iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ise 10 bin liralık para ödülünü kazanacak.

40. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanacak. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel olarak belirlendi.

"Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"

"Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü kazanan yapımın yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından 30 bin lira ödül verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin ödüle aday olabildiği Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alacak.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme "FIPRESCI Ödülü" sunacak.

Festival kapsamında, yönetmen Alfred Hitchcock'un 15 filminin toplu gösterimi de yapılacak.

Film Festivali, İstanbul, Nisan, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika


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