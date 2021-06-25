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40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da - Son Dakika

40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da

25.06.2021 15:41
40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da, System.String[]

"40. İstanbul Film Festivali" kapsamındaki Ulusal Yarışma'da, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor.

"40. İstanbul Film Festivali" kapsamındaki Ulusal Yarışma'da, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Yarışma'da ödül alacak filmler, 14 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Tolga Karaçelik'in başkanlığını üstlendiği jüri üyeleri arasında oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel yer alıyor.

Ulusal Yarışma'da "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Özgün Müzik" olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek.

Yarışmada "En İyi Film" 200 bin Türk lirasının sahibi olurken, şair Onat Kutlar anısına verilecek "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin lira takdim edilecek.

"En İyi Yönetmen" 50 bin, "En İyi Kadın" ve "En İyi Erkek Oyuncu" 10'ar bir Türk lirası ile ödüllendirilirken, kısa zaman önce hayatını kaybeden müzik insanı Hasan Saltık anısına verilecek "En İyi Özgün Müzik" 5 bin, "En İyi Senaryo" ise 10 bin Türk lirası para ödülü ile desteklenecek.

Ulusal Yarışma'da "Av", "9,75", "Sardunya", "Bir Nefes Daha", "Beni Sevenler Listesi", "Yeniden Leyla", "Zin ve Ali'nin Hikayesi", "Af", "Çatlak", "Cemil Şov", "İnsanlar İkiye Ayrılır", "Dirlik Düzenlik" ve "Sen Ben Lenin" filmleri yarışıyor.

2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü kazanan filmin yönetmenine de sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.

"Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü" jürisinde de yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

Bu ödülün adayları ise "9,75", "Sardunya", "Yeniden Leyla", "Af", "Cemil Şov" ve "Sen Ben Lenin" filmleri.

40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da

Film Festivali, Yönetmen, İstanbul, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da - Son Dakika Magazin


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