Son Dakika Haberleri: 40. İstanbul Maratonu'nda Bağış Rekoru Kırıldı

40. İstanbul Maratonu'nda Bağış Rekoru Kırıldı

2 saat önce

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu yıl da bağış rekoru kırıldı.

40. İstanbul Maratonu'nda Bağış Rekoru Kırıldı, System.String[]
Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan, Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu yıl da bağış rekoru kırıldı.

"Sağlık için koş" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilen maratonda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre, toplam 12 milyon 172 bin 597 lira ile rekor miktarda bağış toplandı. Toplam bağış miktarı geçen yıla oranla yüzde 12'lik bir artış gösterdi.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai 2,09,57'lik derecesiyle, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich 2,18,35'lik zamanıyla parkur rekoru kırıp, Türkiye topraklarındaki en hızlı dereceleri yaparak birinciliğe ulaşmıştı. Chepngetich ayrıca, derecesiyle dünyada tüm zamanların en hızlı 7. kadın atleti unvanını da elde etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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