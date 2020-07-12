40 kadın hayatlarını değiştirdi - Son Dakika

40 kadın hayatlarını değiştirdi

40 kadından oluşan yardım grubu, yaptıkları yardım ile Sivas'ta 20 yıldır iki odalı gecekonduda yaşayan 6 kişilik Yılmaz ailesinin hayatını değiştirdi.

40 kadından oluşan yardım grubu, yaptıkları yardım ile Sivas'ta 20 yıldır iki odalı gecekonduda yaşayan 6 kişilik Yılmaz ailesinin hayatını değiştirdi.

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Sivas Yenimahalle'de 20 yıldır iki odalı, banyo ve tuvaleti ortak kullanılan gecekonduda yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Yılmaz ailesi yeni yuvasına kavuştu. Yılmaz ailesi 20 yılın ardından yakınlarının desteğiyle aldıkları yeni evlerinde eşya sorunu yaşayınca imdatlarına 40 kadından oluşan 'Bir Elde Sen Uzat' yardım ekibi yetişti. Ailenin ihtiyacı olan eşyalar, yardım grubu tarafından temin edilerek aileye teslim edildi. Yeni evlerinde oda sahibi olan aile bireyleri, yeni evlerinde yaşamanın keyfini çıkarıyor. Sivas'ta birçok ailenin yardımına koşan 40 kadından oluşan 'Bir Elde Sen Uzat' yardım ekibi üyeleri de Yılmaz ailesini yeni evinde ziyaret etti.


Yeni evlerinde herkesin oda sahibi olduğunu belirten anne Döne Yılmaz, "Sağolsunlar bize eşya konusunda 'Bir Elde Sen Uzat' yardım grubu destek oldu. Evimizi dayayıp döşediler. Çocuklarımın yüzü güldü. Bize yatak odası, oturma grubu verdiler. Rabbim razı olsun hepsinden. Çocuklarımın bazası var, benim yatak odam var, oturma odam var. 3 çocuğum ve kaynanam aynı yerde yatıyordu, sobalı bir evdi, yere yatak serip yatıyorduk. Şimdi odaları oldu, çok mutlular. Kışın bir yere soba yakıyordum, eşim ve ben soğuk yerde yatıyorduk, çocuklar oturma odasında yatıyordu. Mutfağım yoktu, çok zorlanıyordum. Çeşme, tezgahım yoktu. Eşime ve kızıma iş istiyorum. Kızım çalışsın ki bu evin borcunu ödeyelim" dedi.


Bir Elde Sen Uzat yardım ekibi üyesi Aylin Kurt, "Bu ailemiz 1998 depreminde Adapazarı'nda yaşıyorlarmış. Adapazarı'ndan Sivas'a geldiklerinde az önce çekim yaptığınız evde orada yaşıyorlarmış. Daha önce köpekler yaşıyormuş. Orayı temizleyip, tamir etmişler, yani orası normal bir ev değilmiş. Maddi imkansızlıklardan dolayı o evde 6 kişi yaşamaya başlamışlar. Döne Hanım'la biz Ramazan ayında da irtibata geçtik. Evlerinin resimlerini gönderdiler, biz de dedik size eşya gönderelim ama kendileri dediler ki 'Bizim bu evde eşya koyacak yerimiz yok gelin bakın, biz yazın yeni eve çıkınca sizden yardım isteyeceğiz' dediler. Şimdi de eş, dost yardımıyla bu evi satın aldılar, bir miktar eksikleri var. Ev sahiplerine onu ödeyecekler. Bizden talepleri eşyaydı. Bizde yardımseverlerimizin destekleriyle bu evi dayayıp döşedik elimizden geldiği kadarıyla" dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 40 kadın hayatlarını değiştirdi - Son Dakika
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