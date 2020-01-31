40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan kullandıkları mikrokredi ve Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle işyeri açan, işlerini büyüten 40 girişimci kadına başarı sertifikaları verildi.



Kadınlara nitelik kazandırarak onların aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler haline getirmek üzere dar gelirli kadınlara yönelik Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın başlattığı Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği mikrokredi projesinde başarı elde edildi. Aldıkları krediyle hayalindeki işyerini açan veya yaptığı işi büyüten kadınları ödüllendirmek için sertifika töreni düzenlendi.



Burayı iyi değerlendirin



Bağcılar Belediyesi Osmanlı Konağı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe "Sosyal İşletmecilik" modeliyle mikrokredi kullanan girişimciden başarılı olan 40 kadın bir araya geldi. Programa katılan Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bağcılar ilçesi her geçen gün büyüyen ve cazibesi yüksek bir ilçe. Ayrıca nüfusu da çok kalabalık. Burayı iyi değerlendirin" dedi. Mikrogirişimci kadınları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin de kadınların iş hayatına katılımlarına destek verdiklerini söyledi.



Törenin sonunda başarılı mikrogirişimcilere sertifikaları Kaymakam Eldivan ve Başkan Yardımcısı Şirin tarafından verildi. Sertifika alanlar arasında çaydanlık tamircisinden takı tasarımcısına kadar çok farklı branşlarda iş yapan girişimciler bulunuyor. Bağcılar'da 2010 yılından bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi dağıtımı yaptıklarını ve şu anda aktif olarak 200 kadının kredi kullandığı belirtildi. - İSTANBUL