40 kez maske cezası yiyen esnaftan 'maske cezalarının silinmesi' açıklaması - Son Dakika
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40 kez maske cezası yiyen esnaftan 'maske cezalarının silinmesi' açıklaması

08.10.2022 15:51

40 kez maske cezası yiyen esnaftan 'maske cezalarının silinmesi' açıklaması O esnaf İHA'ya konuştu: "Adalete güvendim" Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, pandemi sürecinde 40 kez maske kullanmamaktan ceza yedi.

40 kez maske cezası yiyen esnaftan 'maske cezalarının silinmesi' açıklaması

O esnaf İHA'ya konuştu: "Adalete güvendim"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, pandemi sürecinde 40 kez maske kullanmamaktan ceza yedi. 2,7 milyar liralık maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik cezaların torba kanunla vazgeçildiğini öğrenen Cinbir, "Bu süreçte dükkanımı kapatmak zorunda kaldım, çalışamadım. Ticari hayatım gitti. Bunlar için çalışma yapsınlar" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen maske kullanma ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlere yönelik yazılan 2,7 milyar liralık idari para cezalarının alacaklarından vazgeçilmesi üzerine Çaycuma ilçesinde 40 kez maske takmama cezası yiyen Erkan Cinbir yaşadıklarını İHA'ya anlattı. İlçede restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez ceza kesilen 13 yıllık esnaf Erkan Cinbir, maske takmama cezaları silinmesi üzerine 'Adalete her zaman güvendim' dedi.

Koronavirüs pandemi döneminde uygulanan maske takmama cezası borçları silinmesi üzerine restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez ceza kesilen ve "Korona virüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Erkan Cinbir, "Biz en başından beri tiyatronun sonucunun bu olacağını biliyorduk. Bunları yaşadık ve insanlara anlattık. İlk günden beri söylüyoruz, anayasaya aykırı bizlere yapılan bir zulüm olarak gördük. Zaten haklı sebeplerimiz vardı. Bunları bilinçsiz bir şekilde değil bildiğimiz için bu yola çıktık, yürüdük. Anayasal haklarımızın peşinde koştuk hiç kimse bize anayasa haricinde baskı, zulüm yapamaması için uğraştık. İnsanlar uyansın, araştırmalarını yapsın görüp baksınlar diye.

Bu süreçte yaşadıklarımızı ben devlet terörü olarak nitelendiriyorum. Bu sıkıntılar sonucunda gördüğünüz gibi işimizi, ticari itibarımızı herşeyimi kaybettik, hatta alyansımı kaybettim boşandım. Bu yapılan ceza olayında bize eski hayatımızı geri verebilecekler mi çok merak ediyorum. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa esnaf arkadaşlarımız dükkanı kapatan, intihar eden, evine ekmek getiremeyenler oldu. Bunların hayatını geri verebilecekler mi, vebalini nasıl üstlenecekler gerçekten çok merak ediyorum. Bu süreçte bu sıkıntı, problemleri yaşayan arkadaşlarımız için, bizler için bütün maddi kayıplarımızı karşılamak adına çalışma yapsınlar. Biz o zaman samimiyetlerine inanırız yoksa bize çok yapmacık geliyor. Bu tiyatroyu kendileri kurdular, kendileri yönetiyorlar, oynuyorlar. Bizlere inandırıcı gelmek için acılarımızı bir nebze durdursunlar. Bakın işsizim. Bu süreçte dükkanımı kapatmak zorunda kaldım, çalışamadım. Ticari hayatım gitti. Bunlar için çalışma yapsınlar, beklentimiz bu yönde.

Hukuk mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Cinbir, "40 tane cezam var ve dükkanım kapandı. Bunun için hukuk mücadelesi hala devam ediyor ve bırakmayacağım. Adalete bu konuda güveniyorum. Bundan yana umutsuzluğum yok olmadıda. Peşini bırakmayacağım adaletimi arayacağım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 kez maske cezası yiyen esnaftan 'maske cezalarının silinmesi' açıklaması - Son Dakika

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