40 kilo salep soğanı için 218 bin TL ceza yediler - Son Dakika
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40 kilo salep soğanı için 218 bin TL ceza yediler

25.05.2022 20:11
40 kilo salep soğanı için 218 bin TL ceza yediler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobillerinde 40 kilo salep soğanı yakalanan iki şahsa 109 bin TL'den toplam 218 bin TL para cezası kesildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobillerinde 40 kilo salep soğanı yakalanan iki şahsa 109 bin TL'den toplam 218 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyünde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü devam eden kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 40 kilogram salep soğanı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Salep soğanı jandarma tarafından Kdz. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parkları Müdürlüğüne teslim edilirken, iki şahsa toplamda 218 bin TL ceza kesildiği belirtildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 kilo salep soğanı için 218 bin TL ceza yediler - Son Dakika


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