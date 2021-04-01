40 kilo verdi, hayatı değişti - Son Dakika

40 kilo verdi, hayatı değişti

01.04.2021 21:49

40 kilo verdi, hayatı değişti -Obezite Merkezinde 155 kilogram olarak geldi, 115 kilogram olarak ayrıldı" -Hayatını değiştiren Sabriye Günbattı: -"Üzülüp ağlardım, artık asla böyle bir tepki vermiyorum" -Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak: -"En az önemsediğimiz...

40 kilo verdi, hayatı değişti

-Obezite Merkezinde 155 kilogram olarak geldi, 115 kilogram olarak ayrıldı"

-Hayatını değiştiren Sabriye Günbattı:

-"Üzülüp ağlardım, artık asla böyle bir tepki vermiyorum"

- Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak:

-"En az önemsediğimiz kısım kilo verme kısmıydı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Sabriye Günbattı, 155 kilogram olarak geldiği Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nden 115 kilogram olarak ayrıldı.

Multidisipliner bir yaklaşımla kişide olumlu davranış değişiklikleri sağlayarak, kalıcı kilo kaybı ve sağlıklı bir yaşam sürdürme hedefleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurulan obezite merkezi, kilo problemi yaşayan insanları ağırlıyor. 2018 yılında faaliyete geçen obezite merkezinin ilk hastalarından birisi olan Sabriye Günbattı, obezite ameliyatı olmak için geldiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kararını değiştirdi. Ameliyattan vazgeçerek obezite merkezine gelmeye başlayan Günbattı, toplamda 40 kilogram verdi.

Sabriye Günbattı'nın yapılan ilk sağlık taramasında; fizyolojik ve psikolojik açıdan oldukça büyük sorunlarının olduğu tespit edildi. Tedavi süreci içerisinde ilk olarak hatalı davranışlarından beslenme, uyku ve aktivitenin olumlu yönde değişimi için çaba gösterildi. Olumsuz davranışların, olumlu yönde değişmeye başlamasıyla birlikte kilo kayıpları, aç kalmadan ve isteyerek sürdürülebilir bir düzen olduğunun farkındalığıyla, fizyolojik ve psikososyal anlamda iyileşme sağlandı. Hedeflenen noktalara ulaşım sağlandıktan sonra hastane içinde tedavisine son verilen Sabriye Günbattı, evinde antrenmanlarına devam etti. Verdiği 40 kilogramdan sonra obezite merkezine sadece kontroller için gelen Sabriye Günbattı'nın hayatı değişti.

"40 kilo verdim, hayatım değişti"

Obezite Merkezinde geçirdiği 2 yılda toplam 40 kilo vererek hayatını değiştiren Sabriye Günbattı, "Ben Obezite Merkezi'ne başlayalı 2 yıl oldu. 155 kiloydum. Burada emin adımlarla kilo vermeye başladım. İlk zamanlarda fazla kilo veremedim. Daha sonra birer ikişer kilo düşmeye başladım. Böyle devam ederken şu anda 115 kiloya kadar indim. Toplam 40 kilo verdim. Sporuma, egzersizlerime ve en önemlisi yemek yememe dikkat ettim. Bu herkes için geçerli. Başlangıçta kilo veremem korkusu vardı ama sonra kendimi buraya verdiğimde çok mutlu hissettim. Allah'ın izniyle başardım ve kilo verdim. Sporlarıma şu anda çok dikkat ediyorum ve pandemi döneminde buraya gelemesem de hiç kilo almadım. Artık zaten fazla yemek yiyemiyorum" dedi.

"Üzülüp ağlardım artık asla böyle bir tepki vermiyorum"

Fazla kilolarından dolayı iş bulamadığını, rahat hareket edemediğini ve farklı sağlık problemleri yaşadığını; fakat şuanda yapılan testlerde kan şekerinin ve tansiyonunun normal düzeydi olduğunu, işe girip çalışabildiğini belirten Günbattı, "Sosyal hayatım da değişti. Çevremdeki insanların bakışları, kısacası hayatım değişti. Temizlik bile yapamıyordum, nefes nefese kalıyordum. Markete giderken tıkanıyordum, kalbim duracak gibi oluyordu. Merdivenlerden çıkamıyordum. Şimdi Allah'a şükür 4'üncü katta oturuyorum ve elimde 4-5 poşetle merdivenlerden çok rahat inip çıkıyorum. Özgüvenim ve iradem çok yükseldi. Daha önceden birisi bir şey söylediğinde üzülüp ağlardım artık asla böyle bir tepki vermiyorum" ifadelerini kullandı.

"En az önemsediğimiz kısım kilo verme kısmıydı"

Sabriye Günbattı'nın hayatındaki değişimde etken rol oynayan Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak, "Obezitede amaç sadece kilo vermek olursa bu durum kalıcı olmayabiliyor. Sabriye hanımda da ilk önce yaklaşık 4-5 ay boyunca odak noktamız davranışlarını değiştirmek oldu. Beslenme, uyku düzeni ve yanlış davranışların tespiti gibi durumlar ön plandaydı. Aşamalar içerisinde belki de en az önemsediğimiz kısım kilo verme kısmıydı. Başlangıçta zaten fazla kilo kaybı olmadı ama davranışları değiştikten sonra kendi kendine kilo verebileceğini fark etti. 6 ayda bir 5-10 kilo vererek toplamda şu anda 40 kilo verdi. Kendisini hiç geriye almadan 2 yıllık bir süreçte bu gerçekleşti" dedi.

"Burada küçük bir aile ortamı oluşuyor"

Hastalar için kilo verdirmekten ziyade yaşam tarzlarını değiştirmenin daha önemli olduğunu ve bu bağlamda Obezite Merkezine gelenlere psikolojik destek sağlanmasını gerektiğini belirten Ahmet Ak şu ifadeleri kullandı:

"Hastamız buraya geldiğinde genç yaştaki oğlunu ve annesini kaybetmişti. Psikolojik olarak çok iyi durumda değildi. Psikologlarımızın burada büyük desteği oluyor hastalarımıza. Sadece bireysel değil grup olarak terapi aldıkları için, hasta grupla birlikte geldiğinde kendisini daha güçlü ve daha sosyal hissediyor. Küçük bir aile ortamı oluşuyor burada."

40 kilo verdi, hayatı değişti
40 kilo verdi, hayatı değişti
40 kilo verdi, hayatı değişti
40 kilo verdi, hayatı değişti

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Ahmet Ak, Obezite, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 40 kilo verdi, hayatı değişti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı! Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı!
Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki         
21:49
Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi         
21:10
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi         
19:40
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 22:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 kilo verdi, hayatı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei