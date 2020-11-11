40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton - Son Dakika

40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton

11.11.2020 10:53

- 40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton Hem kendi işini kurdu hem de kadınlara istihdam oluşturdu Evde oturmak yerine iş hayatına atıldı bugün siparişlere yetişemiyor Balkonunda kuruttuğu 40 kilo Cennet elmasını pazarda satarak iş hayatına atılan kadın girişimci bu yıl 15 ton Cennet...

- 40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton

Hem kendi işini kurdu hem de kadınlara istihdam oluşturdu

Evde oturmak yerine iş hayatına atıldı bugün siparişlere yetişemiyor

Balkonunda kuruttuğu 40 kilo Cennet elmasını pazarda satarak iş hayatına atılan kadın girişimci bu yıl 15 ton Cennet elması pazarlama hedefinde

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 yıl önce 40 kilogram Cennet elmasını kurutup pazarda satmaya başlayarak iş hayatına atılan kadın girişimci Melek Yılmaz, kurduğu serada hem kendi işinin sahibi oldu hem de çok sayıda kadına da istihdam oluşturdu. Genç kadın bu sene 15 ton Cennet elması kurutarak Türkiye'nin farklı illerine pazarlamayı hedefliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesinde oturan kadın girişimci 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Melek Yılmaz, evinin balkonunda kuruttuğu 40 kilogram cennet elmasını pazarda satarak başladığı iş hayatında bugün siparişlere yetişemez oldu. 2019 yılında 8 ton kuru cennet elması pazarlayan, Melek Yılmaz'ın bu yıl ki hedefi ise 15 ton.

Halk arasında tazesi cennet elması, kurusu cennet hurması olarak adlandırılan, cennet hurmasının pazar payı her yıl artıyor. Melek Yılmaz, eşi Hüseyin Yılmaz ile birlikte 2 yıl önce başladıkları cennet elması kurusu ticaretinde talepleri karşılamakta zorlanıyorlar. İlk kez balkonda 40 kilogram ile başladıkları ticaret payını geçen yıl 8 ton olarak gerçekleştiren Yılmaz ailesinin bu yılki hedefleri ise 15 ton. Geçen yıl kurdukları 500 metrekarelik serada kurutulan cennet elmaları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinden talep görüyor. Alaşehirli üreticiler, cennet elmasının taze olarak satılmasında umduklarını bulamayınca, ellerinde kalan ürünlerini kurutarak da satmaya başladı. Kurusu Türk kahvesinin yanında ikram edilmeye başlanan ve Trabzon hurması olarak da anılan meyveye ve kurusuna ilgi iç piyasada her geçen gün artıyor. Yaş olarak 4- 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, kurusu ortalama 40 TL arasında alıcı buluyor. Üretici mahsulünü yaş yerine daha çok kurutarak satmayı tercih ederken, 6 kilo yaş meyveden 1 kilo kuru cennet hurması elde ediliyor.

Cennet elmasının toplanması ve soyulmasında özellikle kadın işçiler tercih ediliyor. Bir kişi günde ortalama 500 -600 kilogram cennet elması toplarken, 150 kilogram soyabiliyor. Günlük yevmiye ise 80-100 TL arasında değişiyor.

Kadın girişimci Melek Yılmaz, "Alaşehir'de ilk kurutma serasını biz kurduk. Alaşehir'de en çok üzüm üretiliyor. Üzüme alternatif olarak, üretilen cennet elmasının son yıllarda pazar payı her geçen gün biraz daha artıyor. Bölgeye has farklı bir aroması ve lezzeti var. Alaşehir'de yaklaşık 5 bin dönüm alanda yıllık ortalama 20 bin ton cennet elması üretiliyor. Bunun çoğunluğu Kavaklıdere Mahallesi, Horzumalayaka, Horzumembelli, Horzumembelli, Kurudere, Kozluca, Osmaniye ve Horzumkeserler mahalleleri gibi alanlarda yetiştiriliyor. Alaşehir'de üretilen cennet elmasının yaklaşık yüzde 75'i kurutulurken, kalanı yaş olarak satılıyor: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında bir çok yararı var." dedi.

İşe nasıl başladığını da anlatan kadın girişimci Melek Yılmaz, "Balkonda 40 kilo ile başladım, 10 tona kadar çıktım. Geçen sene 8 ton kuru yaptım, bu sene 15 tona kadar çıkmayı hedefliyorum. İç piyasada tüketim yapıyoruz, henüz ihracat etmedik. 500 metrekare serada günlük 20 kişi çalıştırıyoruz, 25 gün civarında devam ediyor. Kuruması bir ayı buluyor. Fiyatı toptan 35-40 Lira civarında gidiyor. Kadın girişimci olarak, gerçekten kadınlar daha girişimci kapasiteli insanlar, bu işlerin üstesinden gelebilecek kapasiteler, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Kadın işçiler, hem fiyatlardan ve çalışmaktan hem de ev ekonomilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton
40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton

Melek Yılmaz, Alaşehir, Manisa, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı         
10:35
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei