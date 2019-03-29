Son Dakika Haberleri: 40 Kişi "Mamaraton" Koşusunda Ter Döktü

40 Kişi "Mamaraton" Koşusunda Ter Döktü

4 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu'nun sokak hayvanları için düzenlediği "Mamaraton"a katılan 40 kişi sokak hayvanları için 6 kilometre koştu.

40 Kişi
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu'nun sokak hayvanları için düzenlediği "Mamaraton"a katılan 40 kişi sokak hayvanları için 6 kilometre koştu.

Birçok ilke imza atan Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı AKUT Öğrenci Topluluğu'nun sokak hayvanlarına mama bağışı toplamak amacıyla Çamlık mesire alanında gerçekleştirdiği ve "Mamaraton" adını verdikleri koşuya 40 koşucu katıldı. Koşuya katılan 40 koşucu, oluşturulan 6 kilometrelik koşu rotası boyunca koştular. Koşu rotası boyunca kurulan 3 istasyonda koşucuları bekleyen AKUT gönüllüleri gelenlere istasyona ait mamayı verdikten sonra koşucular bir sonraki istasyona yöneldi. Koşucular üçüncü istasyondan da mamalarını aldıktan sonra mamaların üzerine önceden yazılmış koordinatları telefonlarındaki haritalar kısmına girerek farklı koordinatlarda konuşlandırılmış dört mama kabını bulmak için koşmaya devam etti. Koordinatlardaki mama kabını bulup topladıkları mamaları mama kabına döktükten sonra kabın üzerindeki hedef kartını getiren ilk kişi bölge birincisi oldu.

Toplamda 3 saat süren koşu sonunda her bölge birincisine madalya ve sırt çantası verilirken etkinlik süresince herkese su, meyve suyu ve kurabiye ikramı yapıldı.

Ödül töreni ile noktalanan etkinliğin sonunda Mamaraton'a katılan koşucular hem spor yaptıkları hem de sokak hayvanları için farkındalık oluşturmaya çalışan bu etkinliğin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu belirtti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

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