Son Dakika Haberleri: 40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa 40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi

40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi

1 saat önce

40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi Geçtiğimiz Cuma yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen kişilerin sayısı arttıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikada özel bir firmanın yaptığı yemekten zehirlendikleri iddia edilen olayda vak'a...

40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi

Geçtiğimiz Cuma yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen kişilerin sayısı arttı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikada özel bir firmanın yaptığı yemekten zehirlendikleri iddia edilen olayda vak'a sayısı artış gösterdi. 30'un üzerinde işçi de 25 Ekim Cuma günü yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta bir fabrikada yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise aynı özel firmanın yemek verdiği başka bir fabrikada çalışan 30'un üzerinde kişi, yine aynı gün yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddiası ile hastaneye başvurdu. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye gelen işçiler tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre işçilerin aynı gün yedikleri, ıspanak, yoğurt makarna ve ekler olarak bilinen tatlıdan etkilenmiş olabilecekleri düşünülüyor. İşçilerin, hayati tehlike durumu olmadıkları öğrenilirken, birçoğu ayakta ya da serum ile tedavi edildi.

Öte yandan yemek firmasının aynı bölgede birçok fabrikaya yemek verdiği öğrenildi.

40 kişinin zehirlendiği olayın ardından başka bir fabrikada daha 30'un üzerinde işçi zehirlendi

Esenyurt, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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