40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

- 40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı JASAT, Denizli'den başlayıp Bursa ve Diyarbakır'a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı.

- 40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

JASAT, Denizli'den başlayıp Bursa ve Diyarbakır'a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı.

DENİZLİ - Denizli'deki bir JES'ten 250 bin TL değerinde kablo çalan kar maskeli hırsızlar, 40 kilometre dağ yollarından gidip 3 plaka değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den başlayıp Bursa ve Diyarbakır'a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santraline gece yarısı sahte plakalı bir minibüsle gelen kar maskeli 3 şüpheli, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Yakalanmamak için köy yollarını kullanan şüpheliler, 40 kilometre dağ yolarında seyrettikten sonra anayola inerek kaçışlarını sürdürdü. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan geniş çalışmada ilçede ve yol güzergahında bulunan 36 kameranın 186 saatlik kaydı incelendi.

Hırsızlık olayda kullanılan aracı tespit eden JASAT, güzergah boyunda 3 farklı plaka ile seyreden minibüsün teker izlerini 40 kilometre boyunca yürüyerek takip etti. Aracın Bursa yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve araç yakalanarak Denizli'ye getirildi. Olayın 3'ün şüphelisi ise JASAT ekipleri tarafından Diyarbakır'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 23 yaşındaki İbrahim Ç'nin 3 ayrı hırsızlık olayından kaydı olduğu tespit edildi. Sorgu işleminin tamamlanmasının ardından İbrahim Ç., Serdar D. ve İzzet D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük çocuk adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin türlü taktiklerine rağmen titiz bir çalışma yürüten JASAT, Denizli'den başlayıp Bursa ve Diyarbakır'a uzanan olayın aydınlatılması için 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak önemli bir başarıya imza attı.

40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Türk Lirası, Jandarma, Denizli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:16:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei