Son Dakika Haberleri: 40 küçük sporcuya forma sürprizi
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40 küçük sporcuya forma sürprizi

24 dakika önce

Van Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tespit edilen yaklaşık 40 küçük sporcuya forma hediye edildi.

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Van Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tespit edilen yaklaşık 40 küçük sporcuya forma hediye edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 40 çocuk, Van Beşiktaş Futbol Okuluna kazandırılmıştı. Kentteki bir halı sahada çocuklarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü, çocuklarla bir süre sohbet ederek forma hediye etti. Yeni formalarına kavuşan küçük çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Forma dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan proje mimarı İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptıkları çalışmayla çocukları sokağın risklerine karşı güvene almak, onları okula yönlendirip aynı zamanda serbest zamanlarını etkin, öğretici ve eğlendirici geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların zihinsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmayı da amaçladıklarını ifade eden Eldemir, katkılarından dolayı Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü'ye teşekkür etti.

Böylesine anlamlı bir çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü ise, her zaman çocukların yanında olacağını belirtti.

Mutluluktan yerinde duramayan ve sevinçleri yüzlerinden okunan küçük sporcular da, kendilerine forma hediye eden Genel Müdür Süslü'ye teşekkür etti. - VAN
Lokman Hekim, Van, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
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