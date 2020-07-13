Bu bir ilandır



Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de kümede kalma savaşı tüm hızıyla sürüyor.



İtalya'da Juventus'a yaklaşmaya çalışan Atalanta'nın ortaya koyduğu futbol da taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.



Ve Yunanistan! CAS'tan dönen puan silme kararları sonrası hem Şampiyonlar Ligi potası kızıştı, hem de alt lige düşmemek için çırpınan takımların maçları nefesleri kesmeye başladı...



Önce Sassuolo'dan haber geldi! Francesco Caputo 90+1'de skoru 2-1'e getirirken, "Deplasman 1.5 ÜST" tercihi de kazanıyordu...



Son haber de Göztepe'den geldi! Alpaslan Öztürk 90+1'de skoru 3-1'e getirdi ve "KG VAR" tercihi de kazandı...



5 maç, 40 misli, 90+1'de gelen gollerle 2.269 lira kazanç!



İşte o kupon...