40 Metreden Balık Avı
40 dakika önce
ANTALYA'da amatör balıkçılar, fırtına nedeniyle yıkılan balık çiftliklerinden kaçan balıkları yakalamak için olta atıyor.
ANTALYA'da amatör balıkçılar, fırtına nedeniyle yıkılan balık çiftliklerinden kaçan balıkları yakalamak için olta atıyor. Bir amatör balıkçı ise tehlikeye aldırmadan 40 metre yüksekliğindeki falezlerin üstünden oltasını salladı. Antalya
'da, kentin denizle buluştuğu her noktada olta balıkçılığı yapanları görmek mümkün. Amatör bir balıkçının 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına giderek balık tutmaya çalışması, ilginç görüntü oluşturdu. Konyaaltı
varyantı başlangıcında bulunan kaya parçasının üstüne çıkarak oltasını 40 metreden sallayan balıkçı, gün boyunca balık avladı. Balık tutmak uğruna tehlikeye aldırmayan vatandaş, saatlerce oltasına balık takılmasını bekledi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:20 Kaynak: DHA
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