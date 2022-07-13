40 METREDEN SUYA DENGESİZ DÜŞÜNCE BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

ANTALYA'da 40 metre yüksekliğinde falezlerden denize atlayan bir genç, suya dengesiz düşünce kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerine bugün öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, denize istediği gibi atlayış yapamayınca kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı. Su yüzeyinde bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise az önce yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)