40 METREDEN SUYA DENGESİZ DÜŞÜNCE BİLİNÇ KAYBI YAŞADI - Son Dakika
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40 METREDEN SUYA DENGESİZ DÜŞÜNCE BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

13.07.2022 10:36

ANTALYA'da 40 metre yüksekliğinde falezlerden denize atlayan bir genç, suya dengesiz düşünce kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

ANTALYA'da 40 metre yüksekliğinde falezlerden denize atlayan bir genç, suya dengesiz düşünce kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerine bugün öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, denize istediği gibi atlayış yapamayınca kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı. Su yüzeyinde bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise az önce yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 METREDEN SUYA DENGESİZ DÜŞÜNCE BİLİNÇ KAYBI YAŞADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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