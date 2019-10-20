Son Dakika Haberleri: 40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı
Son Dakika Güncel 40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı

40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı

1 saat önce

ANTALYA'da, İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (İYAK) üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde, 40 metre yükseklikte 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankart açarak Mehmetçiği selamladı.

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ANTALYA'da, İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (İYAK) üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde, 40 metre yükseklikte 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankart açarak Mehmetçiği selamladı.

İYAK yönetimi ve üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat için Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktayı seçen İYAK üyeleri, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize ip istasyonla iniş yaptı. 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankartı ip istasyondan denize indiren İYAK üyeleri, çıkışta ise falezlere Türk bayrağı açtı. İYAK üyeleri tatbikat sırasında sık sık asker selamı vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi. İYAK üyesi dalgıçlar ise tatbikat kapsamında dalış yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tatbikatı Düden Şelalesi'ne gelen turistler de ilgiyle izledi.

'BARIŞIN DERYALARA YAYILMASINI İSTİYORUZ'

İYAK Başkanı Ali Uygur, tatbikatı özellikle Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada yaptıklarını söyledi. Burada tatlı suyun, kaynak suyunun denizle buluştuğunu ifade eden Uygur, "Biz barışın deryalara yayılmasını istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce oluşturulan güvenli bölgelere, evlerine, vatanlarına dönmesini istiyoruz. Suriye'de harekata katılan Mehmetçik kardeşlerimize, ailelerine ve sevdiklerine selam ve saygılarımızı yolluyoruz" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Düden Şelalesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:57 Kaynak: DHA
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