Son Dakika Haberleri: 40 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlayış

40 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlayış

1 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu.

40 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlayış, System.String[]
Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu.

Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Yaşam
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