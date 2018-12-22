40 Metrelik Falezlerden Tehlikeli Atlayış Kamerada
1 saat önce
40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış kamerada Konyaaltı Varyanttaki falezlerden denize atlayan gençler yürekleri ağızlara getirdi.
40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış kamerada Konyaaltı
Varyanttaki falezlerden denize atlayan gençler yürekleri ağızlara getirdi.
ANTALYA - Antalya
'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu.
Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:43 Kaynak: İHA
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