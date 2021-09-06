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40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi - Son Dakika

40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi

06.09.2021 10:24

Antalya'da yüksekliği 40 metreyi bulan ve zaman zaman yaralanmaların yaşandığı falezlere çıkan genç, sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü falezlerde yaşanan olayda yaklaşık yüksekliği 40 metreyi bulan falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturdu. Burada uzun uzun ayaklarını sallayan ve zaman zaman aşağı bakan genç, yürekleri ağza getirdi. Geç, bir süre sonra çalan telefonuna bakarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonu konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturduktan sonra ayağa kalktı. Daha sonra ise yaklaşması tehlikeli ve yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.

ARKADAŞLARININ CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Öte yandan bazı gençler ise sahilinin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Gençler kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı. Gençlerin aynı davranışları ardı arkasına devam ettirmesi büyük tepki çekti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi

Konyaaltı Caddesi, Cep Telefonu, Muratpaşa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi - Son Dakika


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