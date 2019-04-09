Son Dakika Haberleri: 40 Metrelik Kebap Saniyeler İçinde Tükendi

40 Metrelik Kebap Saniyeler İçinde Tükendi

2 saat önce

Başkentte yeni açılan bir dürümcünün yaptığı 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, saniyeler içinde tükendi.

40 Metrelik Kebap Saniyeler İçinde Tükendi, System.String[]
Başkentte yeni açılan bir dürümcünün yaptığı 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, saniyeler içinde tükendi.

Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde Adana dürümcüsü hünerlerini sergiledi.

Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde yendi.

Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.

Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını bildirdi.

Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA

Ceyhun, Balgat, Adana, Güncel
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