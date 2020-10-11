40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar - Son Dakika

40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar

11.10.2020 23:05

40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar El freni çekilmeyen araç uçuruma yuvarlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde bulundukları araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar

El freni çekilmeyen araç uçuruma yuvarlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde bulundukları araçla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi seyir tepesinde ormanlık alanda manzara izleyen iki kişinin içerisinde bulunduğu araç, el freninin çekilmemesi sonucu bir anda hareket ederek 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, Afad, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan Recep A. ve Cansu K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın bulunduğu yere halat yardımı ile inen ekipler, yaralıları kurdukları istasyon ile yukarıya çıkardı. Yaklaşık 3 saat çalışmanın ardından yaralılar 40 metrelik uçurumdan kurtarıldı. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar

Armutalan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek
Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor         
23:07
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı         
21:39
Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi         
20:25
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak         
18:25
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 23:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei